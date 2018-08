Mommy Divine bugbog-sarado sa mga fan nina Sarah, Matteo

Usap-usapan sa social media ang hindi pag-ere ng supposedly guesting nina Sarah Geronimo at James Reid sa Gandang Gabi Vice nung bago pa man ipalabas ang Miss Granny movie.

Balitang ipinatigil ni Mommy Divine ang ta­ping ng show matapos nitong hindi magustuhan ang naging tanu­ngan at sagutan nina Vice Ganda at Sarah patungkol sa boyfriend nitong si Matteo Guidicelli.

Ayon sa aming nari­nig na tsismis, kaswal na kaswal daw ang tanong ni Vice hinggil sa mga ‘bonding moments’ nina Sarah at Matteo bilang mag-BF-GF.

Diumano, naitanong ni Vice kay Sarah kung nagki-kiss na sila na sinagot naman daw ni Sarah nang, “Hindi lang kiss.”

Doon na raw nagsimulang maging uncomfortable sa set si Mommy Divine kaya bago pa lumala ang mga tanong ni Vice at masagot ng kung ano pa ni Sarah, umeksena na umano ito nang pagpatigil sabay walk-out.

Kaya ang ending, hindi raw natapos ang dapat ay guesting at promo sa Gandang Gabi Vice.

Pinipilahan at kumikita na ang Miss Granny, pero ang dapat na ba­hagi ng promo nila ay never na nga raw mapapanood pa.

Sinubukan naming kunan ng pahayag ang Viva Films, pero ayaw na raw nilang magsalita, lalo pa at kinukuyog nga sa, bugbog-sarado social media si Mommy Divine.

Tikom din ang bibig ni Vice Ganda na halatang nakikisimpatiya kay Sa­rah,­ lalo pa’t merong mga still photos ng naturang ‘taping’.

Fil-Am na bading agaw-eksena sa Hollywood movie

Speaking of pagpapatanggal, eto ang tsismis hinggil sa isang advertiser ni Kris Aquino. Dahil hindi raw kumita (as per the bookers’ report) gaya ng inaasahan ang Crazy Rich Asians kung saan halos isang taon na nag-promote si Kris Aquino, tahimik ang kampo nito sa mga hanash.

Pero nang may magtangkang advertiser ni Kris na i-congratulate ito sa naging exposure niya sa movie via an omnibus ad, mabilis pa sa alas-kuwatro ang reaksyon nitong ipaalis o ipatanggal dahil, aniya, ayaw niyang mapintasang ginagamit ang movie, huh?

Hindi rin nababanggit man lang si Kris sa mga ilang reviews hinggil sa movie dahil ang isang Fil-Am na bading ang higit na diumano’y nagmarka sa naturang Hollywood movie.

Ang nakakaloka pa, ang hindi kasali sa movie na si Heart Evangelista ang nabibigyan ng bonggang mention bilang Crazy Rich Asian.

Meron pa ngang tsismis na kahit ang news item sa dating network­ ni Kris ay sinadya umanong gumamit lang ng ‘still photo’ ni Kris sa naging report nila, kumpara sa mga bida talaga na video clips ang ipinalabas.

Aguyyy!!!! Anong nangyari sa mega-super promo ng isang Kris Aquino?