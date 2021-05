Mommy Divine binati ni Matteo

Super sa pag-react ang mga faney sa Mother’s Day message, greetings ni Matteo Guidicelli, sa mga minamahal niyang babae sa buhay niya.

Marami nga ang naaliw, na bukod sa nanay niyang si Glenna Fernan Guidicelli ay binati rin niya ang sister niyang si Giorgia Guidicelli Dato namay anak na nga.

Pero, ang mas kinaaliw pa ng marami ay pagbati niya sa misis niyang si Sarah Geronimo, kesehodang hindi pa nga ito talagang ina (wala pa silang baby, pero ang mga aso nila ang tinuturing nilang mga anak.

Sey tuloy ng mga fan, naku, mukhang malapit na ngang maging nanay si Sarah!

Pero bago `yon, mas pasabog pa ang ginawa ni Matteo, dahil finally, nabasa na sa kanyang Instagram ang taos-pusong pagbati niya sa nanay ni Sarah, si Mommy Divine Geronimo.

Idinaan ni Matteo sa pagluluto ng masarap na pasta ang pagbati niya kay Mommy Divine (sa caption lang hindi sa video).

“A special treat for our mama!

“It’s not always easy to find the right way to express our feelings, but sometimes, a simple gesture like preparing a plate of pasta can truly become the best one. Spread your appreciation to your moms and make it extra special with @barilla! Happy Mother’s Day to my mama Glenna and mommy Divine. #ASignOfLove,” sabi ni Matteo.

At sabi nga ng mga fan kay Matteo, “Keep going Matt mapapalambot mo rin ang puso ni Mommy Divine soon. All wounds heal at the right time.”

Ang cute nga raw noong sabihin ni Matteo ang mga linyang ‘Mommy Divine’.

Well, ang susunod na inaabangan ng mga fan naman ay ang photo na magkakasama sina Matteo, Sarah, Mommy Divine. Sabi nga, i-claim na agad `yan ngayon pa lang, dahil mangyayari at mangyayari `yan soon! (Dondon Sermino)