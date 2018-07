Mommy Dionisia ‘pinaglaruan’ ni Pokwang

Sa Instagram live video ni Pokwang (@itspokwang27) kahapon, ginagaya-gaya niya si Mommy D (Dionisia Pacquiao) habang inaayusan siya ng kanyang glam team.

Sa text messaging namin ng comedienne kahapon, sinabi niyang nasa dressing room siya ng ABS-CBN dahil may taping sila ng Banana Sundae.

May eksena nga raw sila ni Pooh (bilang Manny Pacquaio) naman at tungkol sa nakaraang Pacquaio-Lucas Matthysse ang i-spoof nila sa kanilang gag show at ipapalabas nga raw ‘yon sa Sunday (after ASAP).

Sabi ko kay Pokwang, ‘yung pagpa-practice pa lang niya ay nakakatawa na at sabi nga niya, mismong siya raw ay natatawa rin daw.

Regular na nga pala uli ang taping ni Pokwang sa Banana Sundae at sinabing nasasanay na rin naman ang bunso niyang si Malia O’Brien na umaalis siya ng bahay at nagwo-work.

Noong isang araw, 6 months na si Malia at monthly ay sine-celebrate nila ang araw ng kapanganakan ng bunso niya.

Jordan itsapuwera sa L.A. trip nina Ruffa, Lorin, Venice

In fairness, sweet ang mag-inang Annabelle Rama at Ruffa Gu­tierrez nang puntahan ko sila noong isang araw sa Greenbelt 5.

Paalis kasi that night si Ruffa kasama ang mga anak na sina Lorin at Venice pa-Los Angeles, California para sa summer vacation nila sa lugar na ‘yon (summer ngayon sa Amerika).

So, after magpa-parlor ng mag-iina, kumain kami at talaga namang may pabaon pa si Bisaya kay Ruffa at sa kanyang mga apo, huh!

Sabi ko kay Bisaya, mukhang peace sila ngayon ni Ruffa dahil hindi kasama sa biyahe si Jordan Mouyal. Hindi na lang kumibo si Bisaya.

Sina Lorin at Venice naman, excited sa bakasyon nilang ‘yon dahil ang tagal din nilang hindi nagpunta sa L.A.

Bale teenager na rin sina Lorin at Venice, kaya may mga lugar silang gustong puntahan na hindi naman nila pinupuntahan noong maliliit pa sila.

Sabi ni Ruffa, excited siya sa pagba-bonding nilang ‘yon nina Lorin at Venice lalo na at walang yayang kasama ang kanyang mga anak dahil malalaki na nga ang mga ito!

Sarah super love ang pamilya ni Matteo

Kakatuwa ‘yung pagsama ni Sarah Geronimo sa boyfriend na si Matteo Guidicelli at sa pamilya nito nang dalawin nila si Paolo, ang nakababatang kapatid ng aktor.

“I love you, Paolo!” sumigaw pa talaga si Sarah nang i-surprise nila ang kapatid ni Matteo.

Parang parte na talaga si Sarah ng Guidicelli family at natuwa naman ang mga fan niya sa bagay na ‘yon.

Siyempre, palaging nakakasama ni Matteo at ng kanyang pamilya si Sarah kahit na sa restaurant nila sa Alabang.

Sabi naman ni Paolo, awkward daw ang pakiramdam niya sa pag-surprise na ‘yon sa kanya.

Sabi naman ni Matteo sa kapatid, lahat daw screaming and cheering for him, kaya sabi ni Paolo, kaya nga raw siya na-awkward.

Katulad nga pala ni Matteo, guwapo rin si Paolo at puwedeng mag-artista kapag nagbinata na.