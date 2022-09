Mommy Caring malaki tsansa

NOMINADO si Mommy Caring sa magaganap na 2022 PHILRACOM Sampaguita Stakes Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Linggo.

Nagpaskil na ang Philippine Racing Commission sa kanilang Facebook page ng mga nominado at nagdeklara ng pagsali sa event na may distansiyang 2,000 metro.

Maliban kay Mommy Caring, ang ibang nais makipagtagisan ng bilis ay sina Isla Puting Bato, O Sole Mio, Cam From Behind, Doktora at La Liga Filipina.

Nakalaan ang P2M guaranteed prize sa karera ng mga babaeng kabayo.

Suportado ng Philracom sa pamumuno ni chairman Reli De Leon ang karera, hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P1.2M, susungkitin ng second placer ang P450,000 habang P250,000 at P100,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Mag-uuwi rin ang breeder ng winning horse ng P100,000 habang P60,000 at P40,000 ang second at third. (Elech Dawa)