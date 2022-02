Mom at work habang karga si baby

Hindi ikinahiya ng isang modern mom ang kanyang baby bagkus ay kasama pa ito sa kanyang trabaho, maging sa presentation kasama ang mga employer.

Siya si Nita Ramadhita na malaki ang pasasalamat at respeto sa pinagtatrabahuhang Bobobox, isang capsule hotel company sa Indonesia.

Kuwento ni Nita, matapos mganganak ay nahirapan silang kumuha ng magbabantay sa bata kaya work from home siya pero sa pagkakataong ibinigay ng kanyang employer ay kinailangan niyang mag-present, inihanda ang sarili, office presentation at dala ang baby.

“To be able to have a meeting with my daughter cooing right beside me, to be able to nurse her while crafting a strategy, to be able to keep pursuing her career,” pagbibida ni Nita.

Natuwa naman ang employer sa kanyang presentation sa trabaho at hindi naman naging sagabal ang sanggol bagkus ay naging inspirasyon pa ang baby sa pagtatrabaho ng ina.

“Being a mom or a marketer; I am so grateful that I don’t have to choose and I thank Bobobox for supporting it,” ayon kay Nita.

Paliwanag nito na bilang isang working mother ay hindi mo dapat na sirain ang career mo dahil sa pagkakaroon ng anak. (Vick Aquino)