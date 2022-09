Mojdeh pang-13 sa World Junior

HINDI nagpatinag ang mga batang pambato ng Pilipinas na sumabak sa 8th FINA Junior World Swimming Championships na kasalukuyang ginaganap sa Lima, Peru.

Sina Micaela Jasmin Mojdeh, Gian Santos, Joshua Ang, Ruben white, Mishka Sy, Gian Santos at Alexander Eichler, kasama ng iba pa ay nagpakitang-gilas sa harap ng mga kalabang banyaga.

Ang quartet nina Mojdeh, Sy, Ang at White ay tumapos ng 4:17.67 sa orasan sa kanilang 4×100 Mixed Medley Relay event kung saan pumuwesto ng pang-15 ang mga Pinoy tanker sa 23 partisipante.

Sumabak din sa kani-kanilang individual event ang mga batang tanker gaya ni Mojdeh na pumuwesto sa pang-13 sa 25 na manlalangoy ng iba’t ibang bansa matapos itong magmarka ng 2:21.93 sa orasan.

Si Santos naman sa kabilang banda ay tumapos ng 1:57.54 sa orasan at nasa pang-31 sa 56 swimmerssa boys 200m freestyle event.

Si Ang at Eichler ay sumabak sa 100m butterfly event kung saan tumapos sila sa orasan ng 56.27 at 58.46, ayon sa pagkakasunod at pumuwesto sa 19th at 35th place sa 59 swimmers.

Tatagal hanggang sa Setyembre 4 ang nasabing event na nagsimula noong Agosto 30. (Annie Abad)