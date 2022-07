Mojdeh, iba pa sa TOPS Forum

MAGBABALIK sa harapang talakayan ang Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) ‘Usapang Sports’ simula ngayong Huwebes sa panibagong tahanan nito sa Behrouz Restaurant sa 50 Scout Tobias, Scout Fernandez Brgy. Laging Handa sa Timog, Quezon City.

Unang isasalang ng mga batikang manunulat at patnugot ng mga nangungunang tabloid sa bansa ang apat na miyembro ng BEST swimming team sa pangunguna ni National Junior record holder Micaela Jasmine Mojdeh, na kabilang sa eight-man Philippine Team na isasabak ng Philippine Swimming Inc. (PSI) sa World Junior Championship sa susunod na buwan para sa alas-10:30 na edisyon.

Makakasama ng 16-anyos na si Mojdeh ang kapwa elite swimmers ng club team BEST na sina Amina Isabelle Bungubung at ang magkapatid na Ruben at Heather White sa pagbabalik ng mainit na talakayan via face-to-face sa unang pagkakataon matapos ang dalawang taon na Zoom platform, mula sa suporta ng Philippine Sports Commission (PSC), Games and Amusement Board (GAB) at Pagcor.

Kabilang din sa PH Team na sasabak sa prestihiyosong torneo na gaganapin sa Agosto 30 hanggang Setyembre 4 sa Lima, Peru sina Joshua Gabriel Ang, Alexander Georg Eichler, Gian Santos at Mishka Sy.

Panauhin din si coach Vince Garcia, Managing Director ng FINIS Philippines, para talakayin ang nakatakdanang Mindanao leg ng FINIS Short Course Swim Championship sa Digos City gayundin ang paghahanda para sa National Finals ng torneo na itinakada sa susunod na buwan sa Clark City pool.

Inimbitahan din ni TOPS President Maribeth Repizo-Santos ang bagong talagang commissioner ng Philippine Sports Commission (PSC) na si bowling legend Olivia ‘Bong’ Coo.

Inaanyayahan ni Ms. Santos ang lahat ng miyembro at opisyal, gayundin ang mga miyembro ng sportswriting community na makiisa sa talakayan at saksihan ang pakikipagtambalan ng TOPS sa Behrouz Restaurant bilang pinakabagong tahanan ng grupo ng mga sports editor, reporter at kolumnista mula sa mga pahayagang pang-masa. (Gerard Arce)