Mojdeh, 3 pa tampok sa Usapang Sports

PANAUHIN sa Tabloids Organization in Philippine Sports (TOPS) ‘Usapang Sports’ via zoom sina national junior record holder Micaela Jasmine Mojdeh at tatlong pang elite swimmers ng Philippine B.E.S.T (Behrouz Elite Swimming Team) Huwebes, Enero 27.

Makakasama ng 16-year-old swimmer at Palarong Pambansa champion sina Marcus Johannes De Kam, Jordan Ken Lobos at John Neil Paderes sa weekly sports forum ganap na alas-10 ng umaga, sa pagtataguyod ng Philippine Sports Commission (PSC), Games and Amusements Board (GAB) at Pagcor.

Puntirya ni Mojdeh, tinaguriang “Water Beast”, at kanyang mga kasamahan sa Philippine B.E.S.T. ang makakuha ng National Team slots sa kanilang pagsabak sa Philippine National Open na nakatakda sa Pebrero 25-27 sa New Clark City Swimming pool sa Tarlac.

Ang nasabing kumpetisyon ay isa sa mga tryouts para sa national junior at senior team ng Philippine Swimming Inc. (PSI), pinamumunuan ni PSI president Lani Velasco, na isasabak sa mga international meet kabilang na ang darating na 31st Southeast Asian Games sa Mayo 12-27 sa Hanoi, Vietnam.

Magugunita noong PSI-National Bubble meet nitong Oktubre, humakot ng pitong ginto, anim na silver at limang bronze medal ang Philippine B.E.S.T. Winalis ni 19-year-old Paderes ang tatlong backstroke events na kanyang sinalihan; namayagpag si Lobos sa dalawang breaststroke events; habang komopo si Mojdeh ng isang ginto, tatlong silver at isang bronze medal.

Iniimbitahan ni TOPS president Ms. Beth Repizo-Merana ng Pilipino Star Ngayon ang mga miyembro at opisyal, pati na ang swimming community na makiisa sa live streaming na mapapanood sa TOPS Facebook page at YouTube. (Janiel Abby Toralba)