Moira palaban kina Taylor, BTS

Patuloy na nanalasa sa social media ang music video ng ‘Paubaya’ na nagtatampok kina Julia Barretto at Joshua Garcia. Maging sa Apple Music ay namamayagpag ang awitin na ito ni Moira.

Sabi, pangatlo na raw ito sa Apple Music’s Top 100. At ito lang ang OPM na humanay sa 10 nangungunang mga kanta sa buong mundo.

“Good news! #Paubaua ranks top 3 in Apple Music’s Top 100! The only OPM song that is part of top 10 together with international songs like ‘Love Story’ and ‘Dynamite’. Congratulations @moirarachelle4,” sabi pa.

Ang Love Story ay kinanta ni Taylor Swift, habang ang Dynamite ay sa BTS.

Sa YouTube ay nagtala na ng 17M views ang music video sa loob ng limang araw. (Rey Pumaloy)