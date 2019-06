Moira nabulok ang ilong

Bumisita si Moira Dela Torre sa “Tonight with Boy Abunda” at ina­ming nagkaroon siya ng injury sa mukha na lubos na nakaapekto sa confidence niya.

“I was going through something medical. It took away my confidence in terms of kapag nagta-try akong magsalita, alam ko kung saan sila nakatingin—nasa sugat ko,” sabi niya.

Mapapansin nga sa ilang litrato ang peklat sa ilong ng singer at marami ring fans ang nagtatanong kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya.

“I had an injury. It was on my face. My nose went on necrosis and so bulok siya from the inside out. It was a very tough time,” pag-amin niya.

Naku, matindi pala ang pinagdaanan ni Moira, kaya rin pala lubos na naapektuhan ang pag-judge niya sa “Idol Philippines.” Pero ngayon, tanggap niya na ang nangyari at lalo pa raw pagbubutihin ang trabaho niya.

“I am in the process of embracing that truth about me and trying to battle all my insecurities. All the listeners gave me a chance to have a position like this so I am not going to waste it,” sabi niya. Bongga! Go Moira! (Dondon Sermino)