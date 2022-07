Moira may bagong hugot

Binigyan ng pag-asa ni Moira dela Torre ang mga sawi sa pag-ibig sa kanyang quotable quote na payo para sa mga ito.

“Just because your past is broken, doesn’t mean your future has to be,” sey ni Moira sa Idol Philippines contestant na si Ryssi Avila na nagkuwento tungkol sa pinagdaanang heartbreak nang masangkot sa kontrobersiya sa aniya ay sikat na social media couple.

Nais nang mag-move on ni Ryssi at pasok na pasok ang payo ni Moira sa kanya, kesehodang siya mismo ay dumaraan sa ganitong sitwasyon. Hiwalay na rin sila ng asawang si Jason Hernandez kamakailan.

Kilala si Moira sa mga “hugot song’ na karamihan ay tungkol sa masasakit na love story gaya ng “Paubaya” at “Patawad, Paalam”.

Kaugnay nito, pasok na sa next round si Ryssi nang makatanggap ng apat na Yes vote mula sa mga hurado na sina Regine Velasquez, Chito Miranda, Gary Valenciano at Platinum Ticket mula kay Moira. (Batuts Lopez)