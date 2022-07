Moira, Jason sanib puwersa sa ‘Babalik Sa’yo

May bago na namang nakaka-LSS, makabagbag damdamin, puno ng hugot, na awitin si Moira dela Torre, ang “Babalik Sa’Yo” na bahagi rin ng official soundtrack ng “2 Good 2 Be True.”

Swak ang kanta sa nakakakilig na kwento nina Ali Fajardo at Eloy Borja bilang subtheme song ng patok na ABS-CBN Entertainment primetime series na pinagbibidahan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Tungkol ang “Babalik Sa’Yo” sa pagdating ng hindi inaasahang pag-ibig at pagnanais na gawin ang lahat makapiling lang ang minamahal. Isinulat ito para sa nasabing serye nina Moira dela Torre at Jason Hernandez at inilunsad sa ilalim ng Star Music.

Inilabas na rin ni Moira ang lyric visualizer ng kanta niyang “Kumpas” na official theme song ng “2 Good 2 Be True.” Naririnig at nagpapakilig ang awitin sa tuwing may espesyal na eksena sina Ali at Eloy.

Dalawang buwan pagkatapos itong ilabas, may halos 8 million plays na ang “Kumpas” sa Spotify at halos 8 million views din sa YouTube para sa lyric video nito.

Namnamin ang mga nagpapaibig na eksena sa “2 Good 2 Be True” at pakinggan ang subtheme song nitong “Babalik Sa’Yo” ni Moira na available na ngayon sa iba’t ibang digital streaming platforms. Para sa iba pang detalye, i-like ang Star Music sa Facebook (www.facebook.com/starmusicph) at sundan ito sa Twitter at Instagram (@StarMusicPH). (Dondon Sermino)