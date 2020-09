Modified GCQ sa NCR puwede na – DTI

Maaari nang luwagan para kay Trade Secretary Ramon ang quarantine status sa mga lugar na nasa general community quarantine (GCQ) sa pagtatapos ng Setyembre.

“Sa akin pong paniwala—ito po ay sa akin lang—maaari po natin i-push ang mas magaan na community quarantine,” wika ng kalihim sa Laging Handa public briefing kahapon.

“Subalit ang important po ay may self-discipline at self-regulation ang buong bayan para talagang bumaba pa rin ang transmission kahit modified GCQ. That will allow us to open more sectors in the economy,” aniya pa.

Gayunman, dapat pa rin aniyang ipagpatuloy ang mga health protocol at “aggressive efforts” para sa isolation, contact tracing, at testing.

“Kapag ginawa po natin ito, naniniwala po ako na kahit modified GCQ ay mako-control natin at mapapababa natin ang transmission at sa ganun po ay mabuksan na natin ‘yung remaining part ng economy,” saad pa ni Lopez.

Pinanatili sa GCQ ang Metro Manila, mga lalawigan ng Bulacan at Batangas sa Luzon, at Bacolod City at Tacloban City sa Visayas hanggang Setyembre 30. (RC)