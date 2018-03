Modernong bayani ba si Cardo Dalisay?

Filipino ka kung kilala mo si Cardo Dalisay! Pinoy na Pinoy ka kung alam mo ang pagkatao ni Cardo. Pero, ano nga ba tunay na pagkatao ni Cardo?

Si Cardo ay tulad din ng mga ordinaryong Filipino na nagnanais ng pagbabago sa bayan.

Si Cardo ay hinaha­ngaan sa kanyang pagiging simpleng tao at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa.

Kinakatawan ni Cardo ang isang modernong bayani, na hangad lamang ay pagbabago at handang isakripisyo ang sarili para sa bayan.

Sinasalamin niya ang katangian ng mga Pinoy, lalo na pagdating sa panahon ng sakuna, kung saan handa siyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya.

At isa ‘yan sa mga dahilan kung bakit siya patok sa mga manonood, dahil nagpapakita siya ng kahalagahan ng isang buong pamilya.

Matindi ang pagmamahal ni Cardo para sa kanyang pamilya. Tinuring niya ang mga batang sina Onyok, Makmak, Ligaya, at Paquito na parang kanyang sariling anak, kahit pa hindi niya kadugo ang mga ito. Mataas ang respeto niya para sa kanyang Lola Flora at isinasapuso ang mga payo nito.

Gaya ng ordinayong pamilya, sama-sama silang nagsasaya sa hirap at ginhawa sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay.

Ipinapakita rin nito ang iba’t ibang kulturang Pinoy gaya ng bayanihan, pagiging relihiyoso, at pagmamahal sa bayan, na patuloy na umaantig at nagbibigay inspirasyon sa mga manood.

Hindi rin nalilimutan ni Cardo na humingi ng lakas sa Panginoon. Kasama ang kanyang pamilya, hindi nila nalilimutan na magdasal, magpasalamat para sa mga biyaya, o kahit sa simpleng pagkakaroon lamang ng kakainin sa hapag.

Dahil na rin sa kanyang dedikasyon bilang isang pulis, mas inuuna ni Cardo ang mga taong nangangailangan at isinasakripisyo ang sarili para sa kabutihan ng nakararami. Ilang beses nang nalagay sa bingit ang kanyang buhay sa kamatayan, pero dahil sa kanyang tapang upang sugpuin ang krimen, napabagsak niya na ang pinakamalalaking sindikato sa serye.

Isa rin itong magandang ehemplo sa mga kabataan, sa pagpapakita nito ng kahalagahan ng kagandahang asal at pagbibigay importansya sa pag-aaral para sa magandang kinabukasan.

Naging daan ang palabas na ito upang ipakita sa mga batang manonood ang kulturang Pinoy gaya ng pagdadasal bago kumain, pagsasabi ng ‘po’ at ‘opo’, at pagsunod sa utos ng mga nakatatanda.

Hinangaan din ang pa­labas kung saan ipinakita ni Cardo ang pagtanggap niya kay Makmak (na isang bading) sa pagkatao nito, at sinabing hindi niya kailangang itago kung ano at sino siya sa mga tao.

Tumatalakay ito sa mga makabuluhan at napapanahong kaganapan sa lipunan na dapat bigyang-pansin ng mga mamamayan.

***

Coco as Paloma waging-wagi

sa mga Pinoy 46.7% rating naitala

Sa loob nang mahigit dalawang taon nitong pag-ere sa telebisyon, maraming modus at krimen na rin ang isiniwalat ang FPJ’s Ang Probinsyano na nagbibigay kaalaman sa mga manonood upang makaiwas dito.

Ilan nga rito ay drug at human trafficking, prostitusyon, online scamming, at mga laganap na mga modus gaya ng budol-budol at akyat-bahay.

Tinatalakay din nito ang korapsyon sa gobyerno, gaya na lamang sa kasalukuyang kuwento nito kung saan ang drug lord na si Don Emilio ay financier ng senador na si De Silva, na laganap din sa ating lipunan. Nandyan din ang direktor ng NMIG na si Hipolito, na nakikipagsabwatan sa rebeldeng grupong Pulang Araw upang matupad ang kanyang pangarap na maging presidente.

Nananatiling number one sa ere ang FPJ’s Ang Probinsyano, na unang napanood nung September 2015.

Nakapagtala ito ng all-time high national TV ra­ting na 46.7% sa episode nito kung saan nagpanggap si Cardo (Coco Martin) bilang si Paloma.

Pinuri ito ng Kongreso para sa pagpapalaganap nito ng crime awareness at prevention gabi-gabi at inendorso ang bida nitong si Coco bilang Celebrity Advocate for Free-Drug Philippines.

Nakatanggap din ng papuri ang karakter ni Coco Martin mula sa Department of Interior and Local Government chief Secretary na si Mike Sueno dahil sa pagiging isang mabuting halimbawa nito sa kapulisan.

Naging bahagi na rin ng palabas ang ilan sa mga pinakamalala­king bituin ng industriya gaya nina Anne Curtis, Vice Ganda, at Angelica Panganiban at mga batikang aktor tulad nina Christopher De Leon, Cherry Pie Picache, Ronaldo Valdez, at Lito Lapid.

Mayroon itong segment na Ligtas Tips, kung saan nagbibigay ang bida ng palabas ng mga tips upang makaiwas sa mga modus at iba’t ibang krimen gaya ng carnapping, budol-budol, at drug trafficking.

Nanalo na rin ang serye nang higit 50 awards mula sa iba’t ibang prestihiyosong award-bodies gaya ng KBP Golden Dove Awards, Anak TV Awards, at Gawad Tanglaw Awards.

‘Yan si Cardo Dalisay!