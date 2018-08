Modernization sa PUV sa 2019, adunay adunay pundong kapin sa tunga sa bilyon

Bubuan sa kagamhanan ug P447 milyon ang implementasyon sa Public Utility Vehicle (PUV) Modernization Program sa sunod nga tuig.

Dugang kini sa P843 milyon nga gahin sa proyekto karong 2018.

Matud ni Surigao del Sur Rep. Johnny Pimentel, nga gahinan usab ug P2.2 bilyon ang low-cost financing nga tabang sa mga operator ug driver aron makapalit ug bag-ong bus , van ug jeepney ubos aa modernization program.

Ang maong pundo anaa ubos sa unprogrammed appropriations sa 2019 budget na ma-release lang kung adunay available nga kuwarta.

Ang PUV modernization program gilusad kini niadtong Hunyo sa miaging tuig nga nagtinguha nga wagtangon sa kadalanan ang mga gubaong bus ug jeepney o kadyong 15 na katuig nga gigamit sa pagpamasahero.

“We have very high hopes that the modernization program, once completed, will offer the public an easier and safer way to commute in the years ahead, while enabling PUV operators and drivers to upgrade their vehicles,” matud ni Pimentel.

“There’s also no question the program will help improve air quality, because the new PUVs are meant to comply with lower emission standards,” dugang sa kongresista.