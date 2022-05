Moderna sa 6-anyos pataas inaprub iturok ng FDA

Pinayagan na ng Food and Drug Administration (FDA) na gamitin bilang bakuna ng mga batang edad 6-11 ang Moderna vaccine, ayon sa Department of Health (DOH).

Ayon sa DOH, noong Mayo 20, inilabas ng FDA ang inamiyendahang emergency use authorization ng Moderna kung saan isinama na ang mga edad 6-11 sa mga puwedeng turukan nito.

Gayunman, kailangan pang maglabas ng Health Technology Assessment Council ng positibong rekomendasyon bago tuluyang iturok ang naturang vaccine brand sa mga bata.

Napatunayan umano ng mga eksperto na ang epekto ng Moderna sa mga bata ay katulad lang din ng sa matatanda.

“The Spikevax COVID-19 Vaccine Moderna boosts opportunities in ensuring more children are protected against the virus,” wika ni Dr. Philip Nakpil ng Zuellig Pharma Corporation na siyang distributor ng Moderna vaccine sa Pilipinas. (Mark Joven Delantar/Juliet de Loza-Cudia)