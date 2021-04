Moderna, Pfizer bakuna malapit na sa PH — US ambassador

INAASAHANG malapit nang lumapag sa bansa ang mga COVID-19 vaccine na gawa ng American drugmaker na Pfizer at Moderna.

Ito ay kapag nag-stabilize na ang suplay, sabi ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez.

Nakatakda aniyang makumpleto ng Amerika ang suplay nito ng bakuna para sa lahat ng mga residente nito sa Mayo 2021. Ibig sabihin, ang susunod na ipoprodyus na mga bakuna ay pang-export na.

“Yan ang inaasahan natin. Pero ayaw nila mag-commit 100% na ganun ang mangyayari,” ani Romualdez sa DZBB, Linggo.

Sinasabi rin daw ng Moderna at Pfizer na “we’ll be able to start delivering these doses to the Philippines not too far away from now.” (Riley Cea)