Moderna inaprub na ng FDA

Naglabas na ang Food and Drug Administration (FDA) ng emergency use authorization (EUA) para sa bakuna ng Moderna.

Kahapon ay inanunsyo ni FDA Director General Eric Domingo na maaari nang gamitin sa Pilipinas ang bakuna mula sa US pharmaceutical brand.

“After rigorous and thorough review by regulatory and medical experts u­sing the currently available published and unpublished data, FDA is granting an emergency use authorization for the COVID-19 vaccine Moderna,” ayon kay Domingo.

Inaasahang darating sa June 15 ang 200,000 dose ng Moderna vaccine na inorder ng bansa, ayon kay PH Ambassador to US Jose Manuel Romuladez. (Ray Mark Patriarca)