Mocon target ‘Most Improved’

SOBRANG saya at blessed ang pakiramdam ni Rain or Shine guard Javee Mocon nang mapabilang ito sa PBA Most Improved Player list.

Ayon kay Javee, makasama lamang siya sa listahan ng nasabing parangal ay sulit na.

“Getting nominated is already a blessing in itself,” pahayag ng ex-San Beda star na si Mocon.

Pang-apat sa listahan ng nasabing kategorya si Mocon kasama sina Raul Soyud sa 6th spot, Jason Perkins sa ikalimang spot, Reynel Hugnatan sa 3rd, Justin Chua, 2nd spot at pinangungunahan ni Prince Caperal ng Ginebra.

Nagpakitang gilas si 27-anyos sa nakaraang PBA Philippine Cup nang maglista ito ng average na 12 points, 7 rebounds, 2.67 assists, 1.17 assists at block. (Aivan Episcope)