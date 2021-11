Mock election sa Metro Manila, 6 probinsya nilatag

Bilang paghahanda sa 2022 elections, magsasagawa ang Commission on Elections (Comelec) ng mock polls sa Metro Manila at mga lalawigan ng Isabela, Albay, Negros Oriental, Leyte, Maguindanao at Davao del Sur.

Lalarga ang mock elections sa December 29 sa National Capital Region (Brgy. San Pedro at San Roque sa Pateros; Brgy. Ususan at Western Bicutan sa Taguig City; at Brgy. 70 at 110 sa Pasay City).

Ilang lugar sa Isabela, Albay, Negros Oriental, Leyte, Maguindanao at Davao del Sur. (Issa Santiago)