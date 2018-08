Mocha sa resign call: Manigas kayo!

NAGTENGANG-KAWALI lamang si Presidential Communications Ope­rations Office (PCOO) Assistant Sec. Mocha Uson sa mga batikos at panawagang mag-resign ito sa puwesto dahil nakakasira umano ito sa Duterte administration.

Palaban ang sagot ni Uson makaraang tanungin kung ano ang reaksiyon nito sa mga kapwa opisyal na humihiling ng kanyang resignation.

Ayon kay Uson, tuloy lang siya sa kanyang trabaho at hindi ito nagpapaapekto dahil mas nakatutok ito sa mga Pinoy na nangangailangan ng tulong ng gobyerno.

“Pasok sa tenga, labas sa kaliwa. Tuloy lang sa trabaho. Why will I let it affect me kung mas marami ang umaasa at nangangailangan ng tulong na mailapit sa mga ahensiya ng gobyerno at kay Pangulong Duterte.

‘Yun lang ang focus ko eh, they can say whatever they want, basta I’m here doing my job for the President and for the ordinary Filipino people,” ani Uson.

“I’m not even going to waste my time dahil I cannot please everyone. I’ll just focus on my job. At hanggang sa wala akong nilalabag na batas, hindi ako nagnanakaw, wala akong kaila­ngang itago, wala akong kailangang ikatakot,” dagdag pa ni Uson.

Matatandaang umani ng batikos si Uson dahil sa nag-viral na video nito ng pederalismo na ginawang “pepe dede ralismo” kasama ang isang blogger, na ikinagalit ng mga mambabatas at ilan pang grupo at naging dahilan para hilingin itong magbakasyon o kaya ay tuluyang mag-resign sa puwesto.