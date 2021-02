Mobile data mas mura sa ‘Pinas: Mas maraming Pinoy gumagamit ng internet

MINADALI ng pandemya ang pagyakap ng bansa sa tinatawag na ‘digital transition’. Para mapigil ang pagkalat ng virus, nagpatupad ng mga lockdown na naglilimita sa paggalaw kaya marami ang gumamit ng teknolohiya para makapag-aral, makapagtrabaho, at magampanan pa rin ang pang-araw-araw na gawain.

Sa briefing ng DICT noong nakaraang Enero 21 sa estado ng internet sa bansa, sinabi ni Presidential Spokesman Sec. Harry Roque na hinahangad ng bansa na mapantayan ang Vietnam at Thailand, mga bansang maganda ang kalidad ng internet.

Ayon sa Digital 2020 report ng social media analytics firm WeAreSocial, mas marami ang internet users sa Filipinas – nasa 73 milyon kumpara sa 68 milyon ng Vietnam at 52 milyon ng Thailand.

Kung ikukumpara ang mga popular na offer ng mga market leader sa Asia-Pacific, mula sa buwan ng Hulyo hanggang Setyembre 2020, nasa USD 3.32 ang ginagastos ng mga Pinoy kada buwan para sa tawag, text at mobile data. Mas malaki ang inilalaan ng mga Pinoy para rito, kung ikukumpara sa mga taga-Vietnam na USD 1.4.

Ang data ang ginagamit para makakonek sa internet at makapag-Facebook, YouTube at iba pa.

Mahal ba ang internet dito?

Lumalabas sa datos na mas mura pa rin sa Filipinas kung ikukumpara sa Thailand. Ang halaga ng 1 GB mobile data para sa prepaid sa bansa ay nasa USD 0.24 habang USD 0.63 sa Thailand.

Dahil mas marami ang internet users, mahalaga ang pagkakaroon ng mga cell site para mapabuti ang koneksiyon.

Kung mas marami ang tore o cell site, lalaki ang ‘bandwidth’ at lalawak ang coverage. Ibig sabihin, gaganda at bibilis ang koneksiyon at internet experience.

Base sa November 2020 report ng TowerXchange, nasa 17,850 ang bilang ng mga cell tower sa Filipinas, malayo sa 90,000 ng Vietnam at 52,483 ng Thailand.

Dahil mas kaunti ang bilang ng mga tore, mas marami ang mga internet user na gumagamit sa isang tore kaya apektado nito ang bilis ng serbisyo. Nasa 4,090 ang tinatawag na “tower density” sa bansa, malayo sa 756 ng Vietnam, at 991 ng Thailand.

Ito ang dahilan kung bakit ang internet mobile download speed ay nasa 22.5 mbps lang, at 34.51 mbps sa Vietnam, at 51.75 mbps sa Thailand, ayon sa Speedtest® Global Index ng Ookla®.

Para sa fixed wireline, ang average download speed sa bansa ay nasa 31.44 mbps, halos kalahati lang ng 60.88 mbps sa Vietnam at Thailand na nasa 308.35 mbps.

Ipinakikita lang nito na ang mabagal na pag-isyu ng mga permit dati, tulad ng pagbibigay ng ‘right of way’ para sa home broadband ay nakaapekto sa estado ng internet sa bansa.

“Globe has earmarked capital expenditure of Php 70 Billion for 2021, and expects to add 2,000 new sites by the end of 2021,” wika ni Ernest Cu, Globe President and CEO.

Ambisyon ng Globe na makapagbigay ng #1stWorldNetwork para sa mga customer nito. At para mapabuti ang internet service nito, gumagamit ng makabagong teknolohiya ang Globe tulad ng 4G LTE at 5G para makapagbigay ng ‘high speed internet’.

Hinihikayat na rin ng Globe ang mga customer nitong gumagamit pa rin ng 3G SIMs at mga device, na palitan na ito ng 4G LTE SIMs para mas gumanda at bumilis ang ‘internet experience’.

Ang Globe rin ang nagtala ng pinakamaraming naitayong bagong cell tower noong 2020, at magtutuloy-tuloy ang agresibong pagpapaganda ng network nito ngayong taon. Para masolusyunan din ang home connectivity, binibilisan na rin ng Globe ang ‘fiber rollouts’ para maserbisyuhan ang mga customer nito.

Ayon kay NTC Commissioner Gamaliel Cordoba, para makasabay ang Filipinas sa ibang bansa, kailangang gumastos ang gobyerno para sa imprastraktura ng ICT tulad ng pagpapatupad ng nabimbin na National Broadband Plan.

“Iyong mga nangunguna po na bansa sa atin, grabe po ang ginagastos ng gobyerno para sa kanilang infrastructure network,” pahayag ni NTC Commissioner Gamaliel Cordoba sa isang live briefing.

Ayon sa NTC, ang gobyerno ng Vietnam ay gumastos na ng USD 820 million para sa ICT infrastructure nito, at ang gobyerno ng Thailand na nasa USD 343 million.

Sinusuportahan ng Globe ang United Nations Sustainable Development Goals, partikular ang UN SDG No. 9 na nagbibigay importansiya sa papel ng imprastraktura at innovation para lumago ang ekonomiya.

Ipinangako ng Globe na itataguyod nito ang 10 United Nations Global Compact principles at ang 10 UN SDGs.