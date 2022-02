M&M’s pinagpatong, kelot swak sa world record

Kinilala ng Guinness Book of World Records ang pagpapatong-patong ng anim na piraso ng M&M’s na ginawa ng isang Australian.

Pinagpatong ng 22-anyos na si Brendan Kelbie sa kanyang bahay sa Queensland, Australia ang anim na piraso ng plain chocolate M&M’s at napanatili itong nakatayo nang 10 segundo upang mailista bilang bagong world record.

Tinalo niya ang dating record na limang M&M’s nina Will Cutbill ng United Kingdom at Rocco Mercurio ng Italya.

“I’ve decided to break this record because I’m a serial record breaker, and I am a versatile world record holder,” wika ni Kelbie sa panayam ng Guinness.

Ang pagpapatong-patong ng M&M’s ay unang ginawa ni Kelbie noong 2020, panahon na naburyong siya sa lockdown, kung saan nagawa niyang pagpatungin ang apat na piraso ng nasabing chocolate candy upang maging world record noong taon na iyon.

Sa ngayon, may 12 pang hawak na Guinness World Records si Brendan bukod sa naunang nabanggit.

Kabilang dito ang “most drumstick flips in one minute”, “longest duration spinning a basketball on the nose”, “fastest time to build a 10 toilet roll pyramid” at “tallest tower of dice stacked on the back of the hand in 30 seconds (blindfolded).” (Mark Joven Delantar)