MMFF tinukuran ng mga negosyante

Suportado ng mga negosyante ang planong pagdaraos ng Metro Manila Film Festival ng Metro Manila Development Authority (MMDA) sa Disyembre.

Sinabi ni businessman at Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion na gumaganda na ang sitwasyon sa Metro Manila kaya panahon na para magluwag sa mga ipinatutupad na paghihigpit ng hindi kinakailangang isantabi ang basic health protocols.

“Cinemas, yes! Benhur Abalos was saying they’re going to have the film fest ‘no at the end of the year. I think we should celebrate that with the proper protocols ‘no,” ani Concepcion.

Pabor din aniya ang kanilang sektor na buksan na ang mga sinehan para makabawi sa pagkalugi ang mga cinema operator sa mahigit isang taong pagsasara ng kanilang mga sinehan. (Aileen Taliping)