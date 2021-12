MMFF rarampa sa Pasig River

Sa kauna-unahang pagkakataon, masisilayan ng mga tagahanga ang parada ng mga artistang may pelikulang kasali sa Metro Manila Film Festival (MMFF) 2021 sa isang fluvial parade sa Pasig River.

Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Chairman Benhur Abalos, gaganapin ito sa Disyembre 19, at sasakay ang mga artista sa mga ferry boat na binihisan ng mga palamuti bilang kanilang karosa.

Magsisimula ang parada mula sa Guadalupe ferry station patungong eastbound bago mag-C-5 Bagong Ilog bridge. Kakaliwa ito at hihinto sa bahagi ng Pasig City at pagkatapos ay didiretso at magtatapos ito sa Makati Circuit.

Ipinagbabawal naman ang mag-park ng sasakyan sa daan.

Layon umano nito na itampok ang kagandahan ng makasaysayang Ilog Pasig kasunod ng pagbabalik ng tradisyunal na film festival at muling pagbubukas ng mga sinehan bunsod na rin ng pagluluwag ng lockdown status dahil sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

Isa rin umano itong paraan para mahikayat ang publiko na sumakay sa Pasig River ferry service bilang alterna­tibong transportasyon sa Metro Manila.

Walong pelikula ang kasali sa MIFF 2021 na may temang social drama, horror, action, suspense, romance at comedy at mapapanood ang mga ito sa Disyembre 25 hanggang Enero 8, 2022. (Mia Billones)