MMDA walang patawad sa mga biker – Tolentino

Kinastigo ni Senador Francis `Tol’ Tolentino ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) dahil pinagmulta ng P1,000 bawat miyembro ng isang bicycle group na naglagay ng temporary barrier para protektahan ang mga siklista sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City.

“This is too harsh and severe a penalty for our cyclists, fellow travelers in the road, who only wanted to make the roads a safer place for them to travel, in the absence of an established bike lane in Commonwealth,” pahayag ni Tolentino.

Ang multa sa mga miyembro ng Bikers United Marshalls (BUM) ay bunsod ng paglagay ng mga ito ng 6-liter bright orange plastic bottle na naglalaman ng tubig na magsisilbig temporary marker sa isang lane para sa mga biker.

Ayon kay Tolentino, dapat nga manguna pa ang MMDA sa pag-promote sa paggamit ng bisikleta sa Metro Manila sa halip na pagmultahin ang mga ito.

Nauna nang hinikayat ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases at Department of the Interior and Local Government ang publiko ng gumamit ng bisikleta bilang pangunahing uri ng transportasyon ngayon may COVID-19 pandemic. Inatasan din ang mga local government unit (LGU) na maglagay ng bicycle lane sa lahat ng kalsada para ma-promote ang paggamit nito sa panahon ng quarantine.

Naghain na si Tolentino ng Senate Resolution No. 411 na nag-aatas sa Department of Public Works and Highways (DPWH) at MMDA na mag-develop ng mga bicycle lane sa Metro Manila sa panahon ng community quarantine. (Dindo Matining)