MMDA traffic aide timbog sa kotong

Arestado ang isang tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) sa ikinasang entrapment operation ng Highway Patrol Group – Special Operations Division kaugnay sa illegal nitong gawain kamakalawa sa Pasig City.

Nakilala ang suspek na si Jomar Palata, 40, MMDA traffic aide at naka-assign sa MMDA’s Office of the Assistant General Manager for Operations.

Ayon sa police report, humingi ng tulong ang isang babae sa suspek na nagpakilalang law enforcement personnel ng Land Transportation Office (LTO) kung saan nagawang hingan ng pera ang biktima kapalit ng pinatatrabahong dokumento sa loob ng LTO.

Ayon pa sa biktima, binantaan siya ni Palata noong April 28 na ipahuhuli ang lahat ng kanyang commuter kapag hindi siya nagbigay ng P100,000.

Agad na nagsagawa ng entrapment operation ang HPG kasama ang biktima. Aktong magbibigay na ng perang hinihingi ng suspek nang damputin ito.

Nakakulong ngayon si Palata sa Pasig detention cell at nahaharap sa kasong robbery extortion, grave coercion, at usurpation of authority. (Vick Aquino/Damien Horatio Catada)