MMDA: Task force ‘CubMa’ binuo kontra Cubao hanggang Makati traffic

Bumuo ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ng inter-agency task force na tinatawag na Task force ‘CubMa’ o ‘Cubao-Makati’ para maibsan ang nararanasang trapiko sa Cubao hanggang Makati.

Ayon kay MMDA Edsa traffic head Bong Nebrija, ang Task force ‘CubMa’ ay binuo para ga­wing limang minuto na lamang ang pagbiyahe mula Cubao sa Quezon City hanggang Makati City, base na rin sa kautusan ni Pangulong Duterte.

“Alam ninyo naman po lahat ng pronouncement ng Pa­ngulo, it becomes a directive and a mandate not only to MMDA but to all go­vernment agencies,” paliwanag ni Nebrija.

Katuwang ng MMDA ang Department of Public Works and Highways (DPWH) na gagawa ng mga ‘engineering intervention’ para maibsan ang trapiko, Highway Patrol Group (HPG), Inter-Agency Council for Traffic (I-ACT), Department of Transportation (DOTr) at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na siyang magmamando sa traffic mula Cubao hanggang Makati. (Vick Aquino)