MMDA susundin SC vs NCAP

Pansamantala ring ititigil ang No-Contact Apprehension Policy (NCAP) ng MMDA.

Ito ay kasunod ng inisyung temporary restraining order (TRO) ng Supreme Court (SC) sa pagpapatupad ng NCAP.

Ayon kay Atty. Crisanto Saruca Jr., MMDA Spokesperson at Council Secretariat at Officer in charge, nirerespeto nila ang desisyon ng SC at tatalima sila rito.

Gayunman, iginiit niyang tuloy pa rin ang kanilang traffic management sa Metro Manila.

“Iyan nga po susundin po natin ang inilabas na TR ng SC at hindi na po muna natin ipatutupad ang NCAP ng MMDA pero tuloy pa rin po ang traffic management natin sa pamamagitan po ng ating mga traffic enforcers,” ayon kay Saruca.

(Betchai Julian)