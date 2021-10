MMDA sa mga barangay exec: Damputin mga batang naglalaro sa kalye

Pinadadampot ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) sa mga opisyal ng barangay ang mga menor de edad na mahuhuling naglalaro sa labas ng kanilang tahanan.

Kasabay nito, pinaalala ni MMDA chairman Benhur Abalos sa publiko na ang mga batang 17-anyos pababa, kasama ang mga senior citizen at mga buntis, ay hindi pa pinapayagang lumabas sa kanilang bahay kahit ibinaba na sa alert level 3 ang National Capital Region.

“Ngayon kung hindi exercise ito, talagang bawal po iyon. Pangalawa, walang mask, naku, lalong bawal po iyon. Talagang dapat po sitahin ito dahil ito ay para sa mga bata, para sa pamilya nila,” sabi ni Abalos sa press briefing sa Malacañang.

“You could just imagine ‘no, malalakas ang resistensiya ng bata but once they go home, hahawaan po nila lahat po ng pamilya nila. Remember why we are doing this, it is for the protection, para huwag kumalat at huwag mag-spread ang virus. That is the rule of thumb,” paliwanag pa ni Abalos.

Sa ilalim ng alert level system, ang mga menor de edad at iba pang vulnerable group katulad ng mga senior citizen ay pinapayagan lamang lumabas ng kanilang bahay kung kailangan bumili ng `essential goods and services’, pumasok sa trabaho sa mga bukas na industriya at opisina o mag-ehersisyo.

Kaugnay nito, nagbabala rin si Department of Health Secretary Francisco Duque III na posibleng magkaroon uli ng pagsirit sa mga kaso ng COVID dahil sa pagdami ng mga tao sa kalsada at iba pang matataong lugar katulad sa `dolomite beach’ sa Manila Bay.

Sinabi ni Duque na ito ay isang `superspreader events’ at potensiyal na pagmulan ng panibagong COVID surge sa hinaharap pagkalipas ng apat hanggang anim na buwan.

Gayunman, umaasa si Duque na ipagpapatuloy ng publilo ang pagdisiplina sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga public health standard.

Magulang mananagot – PNP

Umaapila na rin si Philippine National Police (PNP) chief General Guillermo Eleazar sa mga magulang na huwag dalhin o isama ang kanilang mga anak na bata sa mga pampublikong lugar dahil hindi pa ito pinapayagan sa alert level 3.

“Nilinaw na ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang panuntunan sa paglabas ng mga kabataan. Maaari lamang silang lumabas kung sila ay magpapagamot o kaya mag-eehersisyo. Dapat din ay kasama nila ang kanilang magulang tuwing lalabas,” pahayag ni Eleazar.

Ayon kay Eleazar, maaaring managot ang mga magulang ng mga bata sakaling sumuway ang mga ito sa health and safety protocol na ipinatutupad ng gobyerno.

“Maaaring kayo ang managot kung maabutan sila ng ating kapulisan na pakalat-kalat sa lansangan o kaya’y nasa galaan,” ani Eleazar. (Prince Golez/Juliet de Loza-Cudia/Edwin Balasa