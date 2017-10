MMDA personnel bawal mag-day-off

Inihayag kahapon ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) na magpapatupad sila ng “no-day-off policy” dahil simula bukas, araw ng Biyernes (Oktubre 27) ay magsasagawa nang paglilinis ang mga ito sa mga pampubliko at pampribadong simenteryo bilang preparasyon sa paggunita ng All Saint’s Day sa darating na Nobyembre 1.

Ayon kay MMDA Chairman Danilo Lim, ang nasabing hakbang ito ay bilang bahagi ng “Oplan Undas” at nasa 2,886 MMDA personnels na kinabibilangan ng mga traffic enforcers at augmentation teams ay itatalaga nila simula sa Biyernes hanggang Nobyembre 2.

“No day off, no absent policy will be strictly enforced among our personnel,” ani Lim.

Bukod dito, kabilang sa mga itatalaga ng MMDA ay ang mga kagawad ng Metro Parkway Clearing Group (MPCG) personnel sa mga pampribado at pampublikong simenteryo, gayundin sa mga memorial sa Metro Manila para magsagawa ng cleaning drive operation.

Para sa kaalaman ng publiko, magsasagawa rin ng clean-up drive ang MMDA sa Caloocan City, North Cemetery at La Loma Cemetery.

Kabilang ang Las Piñas City-Golden Heaven Cemetery; Makati- Makati South Cemetery; Malabon City– Tugatog Cemetery,Mandaluyong City Mandaluyong Cemetery (Aglipay), San Felipe Neri Catholic Cemetery (semi-public), Manila City – North Cemetery, Manila North Green Park (City Shape), Marikina City – Barangka Cemetery, Muntinlupa City – Soldiers Hill Cemetery, Navotas- Navotas Cemetery;

Parañaque City – Palanyag Public Cemetery; Sargento Mariano Public Cemetery; Pasig City – Baraks, Santolan, Roman Catholic Cemetery; Pateros – Garden Memories (Bagong Calzada St.), Aglipay Cemetery (M. Lozada Street), San Joaquin Cemetery (M. Almeda Street), San Roque Cemetery (E. Hermosa Street).

Sa Quezon City ay ang Bagbag, Novaliches, Sangandaan; San Juan City – San Juan Cemetery; Taguig City – Hagonoy Municipal Cemetery; Valenzuela City – Arkong Bato, Karuhatan Cemetery.

Bukod sa clean-up drive operation, maglalagay din ng ng public assistance desk, mga tents at Road Emergency Group (REG) sa Manila North Cemetery, South Cemetery, Loyola Memorial Park Marikina, City at San Juan Public Cemetery.

Magtatalaga din ang MMDA ng Reckless Driving Enforcement Team, Anti-Jaywalking Unit at Sidewalk Clearing Operations Group sa mga teriminal ng bus, Araneta, Cubao, EDSA, Pasay-Taft, Sampaloc, Dangwa at Mindanao Avenue.

Umapila si Lim sa publiko na tumulong ang mga ito at laging makipas-coordinate sa mga traffic enforcer at iba pang ahensiya ng pamahalaan para maging mapayapa at maayos ang paggunita ng All Saints’ Day.