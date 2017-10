MMDA nagpatupad ng traffic re-routing sa Marcos Highway

Dahil sa mabigat na daloy ng trapiko na nararanasan sa Marcos Highway hinggil sa konstruksiyon ng Light Rail Transit (LRT) 2 Extension, ngayong araw (Miyerkules) ay magpapatupad ng traffic route adjustment ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) sa mga public utility vehicle (PUV).

Ayon kay Jojo Garcia, MMDA Assistant General Manager for Planning, simula ngayong alas-12:00 ng tanghali para sa kaalaman ng mga tsuper ng PUV, hindi na sila pwedeng magbaba at magsakay sa harapan ng dalawang shopping malls (Robinsons Metro East and Sta. Lucia Mall).

Maaari lamang aniya silang mag loading at unloading sa gilid ng naturang mga mall.

Kabilang ito sa mga traffic route adjustment na pinatutupad nila sa mga PUV.

“This move is to free up space for motorists on the identified chokepoint area with LRT construction taking up lanes on the said portion,” pahayag ni Garcia.

Kailangan aniyang maglagay ang mga mall operator ng harang bilang magiging gabay ng mga driver at mananakay para hindi aniya maging sanhi ito ng traffic obstruction.

“We hope this scheme would remove obstructions, like jeepneys waiting for passengers in front of the malls, causing traffic buildup that reaches Katipunan area,” ani pa ni Garcia.

Ang naturang traffic scheme ay sa pakikiisa ng LGUs at mall operators para makabawas aniya ng trapik sa Marcos Highway.

Sinabi pa ni Garcia , iisyuhan ng ticket ang mga driver na lalabag dito.

Nabatid na ang konstruksiyon ng LRT-2 extension project at mula sa Ligaya, Pasig City hanggang Masinag sa Antipolo City.





“We have to address and ease the traffic situation along Marcos Highway with this traffic rerouting scheme plus deployment of around 10 to 15 traffic personnel,” dagdag pa ni Garcia.