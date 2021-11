MMDA: Mga menor de edad puwede na gumala

Matapos na makulong ng halos dalawang taon sa kanilang mga tahanan dahil sa banta ng COVID-19, pinayagan nang lumalabas o gumala ang mga menor de edad na naninirahan sa National Capital Region (NCR).

Ito’y matapos na ibaba sa COVID-19 alert level 2 ang Metro Manila simula kahapon hanggang sa Nobyembre 21.

Pero binigyang-diin ni Metropolitan Manila Development Authority chairperson Benhur Abalos na intrazonal at interzonal movement lamang ang papayagan sa mga menor de edad.

“This is very historic because after two years, ngayon lang makakalabas ang minors under alert kevel 2. Intrazonal and interzonal shall be allowed, that is a significant development here,” pahayag ni Abalos sa isang panayam.

Aniya, base umano sa resolusyon ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID), ang mga menor de edad sa rehiyon ay kailangang samahan ng kanilang mga magulang o guardian kapag lalabas ng tahanan.

Ayon kay Abalos, sa Nobyembre 14 pa sana matatapos ang alert level 3 sa NCR subalit dahil sa pagbaba ng mga kaso ng COVID ay ibinaba na ito sa alert level 2.

“Kumbaga sa taong may sakit, puwede nang lumabas ng ospital. Bakit hihintayin mo pa `yong one week,” dagdag ni Abalos. (Dolly Cabreza)