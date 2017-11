MMDA enforcers mananagot kay Maria Isabel Copy

Mananagot din ang mga enforcer ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) na nakatalaga sa ASEAN lane kung saan ipinasok ng dating beauty queen na si Maria Isabel Lopez ang kanyang sasakyan noong Sabado ng gabi.

Ayon kay Emmanuel Miro, hepe ng MMDA Task Force ASEAN, rerebyuhin nila ang insidente sa pamamagitan ng closed-circuit television (CCTV) camera at mangangalap pa sila ng impormasyon upang matukoy kung sino ang mga enforcer na nakatalaga sa lugar nang mangyari ang insidente.

“Hindi pa talaga full deployment noon sa mga oras na ‘yun, but just the same, we have to check kung saan ‘yung lapses, kung sino ‘yung mga enforcer na nagpabaya,” ayon kay Miro.

Sinabi ni Miro na mag-iimbestiga sila pagkatapos ng 31st Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit at ma­lamang aniya may mga enforcer na mananagot sa nasabing insidente.

Nabatid na libo-libong motorista at mga pasahero ang na-stranded dahil sa matinding trapik noong Sabado matapos isara ang magkabilang panig ng Epifanio delos Santos ­Avenue o EDSA mula Balintawak hanggang Makati City para bigyan-daan ang mga delegado ng ASEAN Summit dahilan upang lu­mabag sa batas-trapiko si Lopez sa pamamagitan ng pagdaan sa ASEAN lane kahit na mahigpit na ipinagbabawal ito sa publiko.

Ipinatawag na si Lopez ng Land Transportation Office para magpaliwanag sa kanyang ginawa makaraang ipagharap ng reklamo ng MMDA dahil sa reckless driving, disregarding traffic sign at paglabag sa Anti-Distracted Driving Act.