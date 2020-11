MMDA binitin P1B kontra baha project-COA

Maaari umanong mapigilan ang pagbaha sa Metro Manila, kung nakompleto ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang kanilang mga proyekto para sa flood control na nakaprograma para sa taong 2018 at 2019, ayon sa Commission on Audit (COA).

Sa ulat ng COA, “Various projects were not completed/implemented within the specific contract time due to inadequate planning and absence of coordination mechanism with the other concerned agencies and stakeholders, which hindered the MMDA in attaining its objective to mitigate flooding in the metropolis.”

Batay sa datos ng 2019 annual audit ng COA sa MMDA nitong Setyembre, sa 108 flood control project ng ahensya para sa 2019 na nagkakahalaga ng P1.1 bilyon, tanging 45.37 percent o 49 project na nagkakahalaga ng P453.2 milyon ang nakompleto sa pagtatapos ng taon.

Pinakita rin sa record ng COA na 54.63 porsyento o 59 proyekto na nagkakahalaga ng P639.5 milyon ang hindi pa rin natatapos, 7 ay hindi pa nasisimulan kahit pa nai-award na ito sa kanilang mga contractor.

Ayon pa sa COA, mayroon pang 13 flood control project na naghahalaga ng P97.5 milyon noong 2018 ang hindi pa rin natapos noong 2019.

Kabilang umano sa mga ito ay tutugon sana sa problema sa pagbaha sa lalo pa sa Marikina, Makati, Maynila at Quezon City. Kasama ang drainage improvement sa Malanday, Marikina, at ang pagsasagawa ng floodgate sa Mandaluyong City.

Tinuturong dahilan ng COA sa pagka-delay ng mga proyekto ay ang kabiguan umano ng MMDA na ilagay sa kanilang 2019 Annual Procurement Plan ang detalyadong timeline o schedule ng bawat proyekto nito.

Naging matagal din umano ang MMDA sa pagkompleto sa public bidding nito na karaniwang tumatagal mula 161 hanggang 314 calendar day, “thereby not upholding the government commitment for an efficient and economic procurement process and ultimately resulting to delays in the implementation of projects.”