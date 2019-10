MLB: Yankees, Astros magbabanatan

NATULOY din ang inaabangang sagupaan ng New York Yankees at Houston Astros sa American League Championship Series.

Ikinasa ito ng Houston Huwebes ng gabi nang kuryentehin ni Gerrit Cole ang batters ng Tampa Bay Rays tungo sa 6-1 win ng Astros sa deciding Game 5 ng AL Division Series.

“It’s the matchup that we wanted,” deklarasyon ni Astros shortstop Carlos Correa. “It’s the matchup that everybody wants to watch. It’s must-see TV right there. So everybody is going to be tuning in.”

On deck: Si Jose Altuve at 107-win Astros kontra kina Aaron Judge at 103-win Yankees. Game 1 Sabado ng gabi (Linggo sa Manila) sa Houston. Naipanalo ng Astros ang apat sa pitong meetings ngayong season.

May 4-0 cushion na ang Houston sa first inning, dinomina ni Cole ang laro hanggang eighth nang ma-strike out ang 10 at magbigay lang ng two hits.

Kinumpleto nina Michael Brantley at Altuve ang panalo nang kumonekta ng back-to-back home runs sa eighth. Sa pangatlong sunod na taon ay abante sa ALCS ang Astros, target ang pangalawang World Series crown sa span na ‘yun.

Tinalo ng Houston ang Yankees sa seven-game ALCS tungo sa unang championship noong 2017. (VE)