MLB: Tyler sapol ng bola, nangisay

Nangisay si minor league pitcher Tyler Zombro nang masapul sa ulo ng line drive ni Brett Cumberland ng Norfolk Tides Huwebes ng gabi.

Pagkatapos ng aksidente ay sinuspinde ng Triple-A Durham Bulls ang laro.

Prospect ng Tampa Bay Rays si right-hander Zombro, 26.

Sa eighth inning, hindi nailagan ni Zombro ang parating na bola sa palo ni Cumberland. Tiklop si Zombro, hindi gumagalaw habang nakasubsob ang mukha sa field.

Maya-maya, nangisay na ito. Takbuhan sa mound ang kanyang teammates at trainers.

Lumuhod si Cumberland malapit sa first base, nagsunuran ang ibang players sa field habang nagdarasal.

“Tyler Zombro was transported to Duke University Hostipital in Durham and is in stable condition,” anang statement ng Rays. “He is currently undergoing further treatment and observation.” (VE)