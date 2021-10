MLB: Tampa Bay binokya Boston

INILISTA ni Randy Arozarena ang pangalan bilang unang player na pumitik ng home run at nakanakaw sa plate para umiskor sa postseason nang bokyain ng Tampa Bay Rays ang Boston Red Sox 5-0 sa opener ng American League Division Series.

Walang pinalusot si rookie pitcher Shane McClanahan sa loob ng five innings para siguruhin ang panalo ng Rays.

Kumaripas sa plate si Arozarena sa seventh inning para kumpletuhin ang unang straight steal sa home plate sa postseason pagkatapos ni Jackie Robinson ng Brooklyn Dodgers kontra New York Yankees noong 1955 World Series, ayon sa FS1 broadcast.

Naka-homer din si Nelson Cruz sa Tampa Bay.

Sa kanyang postseason debut, walang kabog na kumonekta ng RBI double si 20-year-old Wander Franco na sinamantala ni Arozarena para umiskor mula first base.

“I noticed the pitcher wasn’t really keeping his attention to me. So I was able to take a big enough lead and be able to take that base,” ani Arozarena.

Game 2 ng best-of-five ngayong araw. (VE)