MLB: Hays, Orioles ginapos Athletics

NATAPOS ang 13-game winning run ng Oakland Athletics nang ilampaso ng Baltimore Orioles 8-1 Linggo ng gabi.

Pumalo ng dalawang home runs si Austin Hays at tagumpay na minanduhan ni starter John Means ang mound para kuryentehin ang batters ng A’s.

Nagtuhog ng 14 straight wins ang Oakland noong 1988 bago ang American League record na 20 consecutive wins noong 2002. Binasag ng Cleveland Indians ang marka nang humarurot ng 22 straight noong 2017.

Isang run at dalawang hits lang ang pinalusot ni Means, may anim na strikeouts sa loob ng higit six innings.

“I just feel very comfortable right now with my mentality and stuff,” anang left hander. “I’m just going to try to keep that going.”

Pinabuka ng Orioles ang laro sa limang runs sa eighth na sinindihan ng solo homer ni Maikel Franco at bases-loaded walk na binigay ni A’s reliever Deolis Guerra kay Ryan McKenna. Sa error ni Oakland shortstop Elvis Andrus, nakumpleto ng Baltimore ang sixth run bago nag-deliver si Trey Mancini ng two-run single. (VE)