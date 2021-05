MLB: Abreu nabangasan

KNOCKED down si Chicago first baseman Jose Abreu sa first game ng double-header na pinagtig-isahan ng White Sox at Kansas City Royals Biyernes ng gabi.

Sa second inning ng 6-2 win ng Royals sa first game, malakas na nagsalpukan sina Abreu at Hunter Dozier.

Malamya ang flyball ni Dozier, tumakbo na palayo ng batter’s box ang Kansas City third baseman, yuko ang ulo at nasagi si Chicago catcher Yasmani Grandal.

Sumalpok si Dozier kay Abreu na humahabol din sa bola. Parehong plakda ang dalawa.

Takbuhan sa field ang trainers at medical staff ng White Sox. Ilang minutong nakahiga si Abreu bago tumayo.

Nakapaglakad siya palabas pero halatang hilo habang nakasampay ang mga braso sa dalawang staffers.

Nagkaroon ng facial bruise at cut, may left knee bruise pa si Abreu.

Sa second game, bumawi ang Sox 3-1 mula sa two-run homer sa second inning ni rookie Andrew Vaughn na pumalit kay Abreu sa first base. Umiskor pa ng isa ang Sox nang malibre sa walk si Yoan Moncada habang loaded ang bases. (VE)