MJCI sinalo Sabado karera

WALANG masyadong entry para sa Sabado’t Linggo na karera sa Santa Ana Park sa Naic, Cavite.

Kaya naman para makabuo ng programa ay minabuting Linggo na lang ang pakarera ng Philippine Racing Club Inc. (PRCI) at sasaluhin ng Manila Jockey Club Inc. (MJCI) ang pang-Sabado na karera.

“Please be informed that PRCI was not able to complete their line-up of races for the March 6-7, 2021 weekend racing schedule, as per notification from Mr. Antoni B. Alcasid, Jr., PRCI Racing Manager to Executive Director Dr. Andrew M. Buencamino. As contingency measure, we are transferring the March 6, 2021 (Saturday) races to your racing club to balance and comlete the schedule of races.” post ng Philippine Racing Commission sa kanilang Facebook account.

Tinanggap naman ng MJCI ang pang-Sabadong karera kaya naman laking saya ng mga karerista.

Samantala, 11 tigasing kabayo ang magtatagisan ng bilis sa unang karera sa Linggo sa magaganap na PHILRACOM Rating Based Handicapping System.

May distansyang 1,300 metro, posibleng bumenta sa takilya sina Ninong, Bonifacio, Kapangyarihan at Crown In My Head.

Ang ibang kalahok sa nasabing event ay sina High Quality, Strike Symbol, Blue Mist, Right Answer, Apo Ni Maria, Always On Time at Copernicus. (Elech Dawa)