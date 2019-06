MJ Lastimosa nagpaulan ng kaseksihan sa Indonesia

Walang kupas ang kaseksihan ni MJ Lastimosa. Sabi nga, mas seksi siya ngayon, kumpara nung panahon na lumaban siya sa Miss Universe.

Nasa Seminyak Bali, Indonesia ngayon si MJ, nagkakalat ng kagandahan, kaseksihan. Makikita nga sa Instagram account niya ang nakamamatay na kurba ng kanyang katawan, na parang hindi raw kumakain, dahil ni walang umbok ni katiting sa tiyan.

‘Kumakain po ba kayo?’ ‘Masyado mo namang ginalingan.’ ‘How to be you?’

Dyosa kung ituring si MJ ng mga kabadingan, dahil hindi nagbabago, at lalo pang gumaganda, sumiseksi.

Grabeng katawan, pamatay sa ganda. Body goals. Lahat nga ng mga beauty queen ay tila naiinggit sa kaseksihan ni MJ. Mahirap nga kasing i-achieve ang ganito, na habang tumatagal, lalo ka pang sumiseksi.

——-

Palanggana fountain sa I-Bilib

Ang sarap matuto ng science habang nanonood sa I-BILIB lalo na kapag mga street genius ang magkakasama. Kaya ngayong umaga, gawing mas exciting ang buhay niyo sa panonood sa award-winning host na si Chris Tiu, kasama ang wacky duo na sina James & Roadfill ng Moymoy Palaboy, at ang cutie na si Annalyn Barro.

May mga tanong ka ba tungkol sa science? Abangan ang sagot mula sa mga street genius.

What can make a Hollywood-style car explosion gasoline, spray paint cans or fireworks? Find out as Hollywood stuntmen become street geniuses in the special effects car explosion experiment! What will happen if you put a lightbulb inside a microwave? Find out in the bulb & microwave experiment!

Can a bunch of toothpicks carry a heavy brick? Learn how to make this possible in the toothpick vs. brick experiment!

Can you make a fountain that can fit inside a small house? The I-Bilib barkada finds out in shows you how in the palanggana fountain experiment!

Is it possible to have a relay race using office chairs? Join James at Roadfill as learn about science while they have some fun during their bilibabol upuan race!

What gift can you make out of a picture? That’s what Annalyn will show us in her huling hirit-picture puzzle life hack!

Remember to always make your Sunday mornings more exciting and educational with I-Bilib!