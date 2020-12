Miyembro ng sindikato, 26 pa tiklo sa Cavite buy-bust

Nasakote ang isang miyembro ng Felizardo Drug Group at 26 na iba pang suspek sa buy-bust operation sa magkakahiwalay na lugar sa Cavite.

Kinilala ang miyembro ng sindikato na si Joselito Travero, 43, ng Bacoor City. Alas-tres kamakalawa ng hapon nang nagsagawa ng operasyon sa Brgy. Kaingin na nagresulta sa pagkaaresto sa suspek at narekober ang tinatayang 47 sachet ng hinihinalang shabu at buy-bust money.

Ang Felizardo Drug Group ay nagmula sa Silay City Negros Occidental, naaresto na si Felizardo Divina Gracia, 52 at dalawang anak nitong lalaki, habang ang isa pa ay pinaghahanap.

Sa nasabi ring buy-bust, 26 pa ang binitbit ng Cavite Police mula sa apat na lungsod at tatlong bayan.

Ang General Mariano Alvarez ang nanguna sa may pinakamataas na bilang ng mga naaresto, na may 15; sumunod ang Cavite City at Naic na tig-3; habang tig-2 naman sa Imus City at Trece Martires City; at tig-1 ang Bacoor City at Imus City. (Gene Adsuara)