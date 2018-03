Miyembro ng ‘gun for hire’ sa Nueva Ecija timbog

Baril, mga bala, shabu at marijuana ang nakumpiska sa inares­tong miyembro ng ‘gun for hire’ noong Biyernes ng hapon sa Brgy. San Pedro, Lupao, Nueva Ecija.

Sa ulat ni P/Sr. Inspector Rodney Godio, acting chief of police, sa tanggapan ni P/Sr. Supt. Eliseo Tanding, Nueva Ecija police director, kinilala ang naaresto na si Geronimo Mariñas, alyas ‘Tonyo’, 63, residente ng naturang barangay.

Nabatid na dakong alas-2:40 ng hapon, dala ng pulis ang search warrant na inisyu ni Judge Brigandi Salvidar, executive judge ng Regional Trial Court, Guimba, Nueva Ecija.

Nakuha mula kay Mariñas ang grenade launcher, pito bala para sa caliber .45, isang magazine para sa caliber 45, dalawang bala para sa caliber 9MM, armas, isang sachet ng shabu, isang sachet ng marijuana at drug paraphernalias.

Ayon kay Godio si Mariñas ay kasapi ng ‘Gonzales gun for hire’ na nag-ooperate sa mga lalawigan ng Nueva Ecija, Pangasinan at karatig lugar.

Mga kasong paglabag sa Republic Act 10591, 9516 at 9165 ang iginayak kontra kay Mariñas na naka­tala rin umano sa ‘motorcycle riding suspec­ted criminals’ ng Lupao.