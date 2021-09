Mitra panauhin sa PSA Forum

BISITA si Games and Amusements Board chairman Baham Mitra sa Philippine Sportswriters Association online forum ngayong araw para talakayin ang Professional Sports Summit.

Sa pangatlong sunod na taon, iho-host ng GAB ang PSS sa Miyerkoles, Sept. 29, via Zoom para himayin ang lagay ng Philippine sport sa panahon ng pandemic at mga hakbang para sa kapakanan ng professional athletes.

Sa second part ng session na magsisimula ng 10am, makikibahagi si dating Ateneo standout Jai Reyes para ibalita ang launching ng Filbasket o Filipino Basketball.

naka-livestream ang session sa fb.com/Philippine SportwritersAssociation at Radyo Pilipinas 2 Facebook page. (VE)