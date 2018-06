Mitchell gusto si George walang ‘amor’ kay Lebron

SA pagbisita ni National Basketball Association (NBA) Rookie of the year contender Donovan Mitchell sa Pilipinas, hindi nito naiwasan ang mga katanungan patungkol sa recruitment ng iba’t ibang NBA teams sa pagbubukas ng free agency simula sa Hulyo.

Hindi tutol ang Utah Jazz player sa pagbuo ng super teams sa NBA. Pero matapos umupong muli sa trono ang Gol­den State Warriors sa ikatlong beses sa nagdaang apat na taon, sinabi ni Mitchell na kailangan ng ibang NBA teams na magpahinog nang husto para makasabay sa apat na All-Star player ng back-to-back defen­ding champion.

Ibinahagi rin ng reigning slam dunk king na gusto niyang makasama sa Salt Lake City ang incoming free agent na si Paul George ng Oklahoma City.

“I’ll make my pitch to Paul George right now. We want to win, we’re not selfish. If he comes in, it’s gonna make life a lot easier on the offensive end. He’s also a great defender,” sabi ni Mitchell.

Mas pinili naman ng 21-anyos na si Mitchell na makakumpitensya sa basketball court ang Cavaliers star na si LeBron James.

“Would I want to play with him? Who wouldn’t? But if I had a choice on playing with him or beating him, I’d rather beat him,”