Mitchell bumangis sa mura kay Ingles

MALAMYA ang laro ni Donovan Mitchell, pero nagliyab nang marinig na minumura ang teammate niyang si Joe Ingles.

“Somebody said something to Joe, and I’m gonna be honest, Joe gave an answer that I hadn’t heard in a while,” ani Mitchell. “It just fired me up and when Joe gets angry, I get angry.”

Nilista ni Mitchell ang 14 sa kanyang season-high 42 points sa fourth quarter at nilamon ng Utah Jazz ang Sacramento Kings 128-112 sa 75th NBA regular season game sa Vivin Smart Home Arena sa Salt Lake City Sabado ng gabi.

Humaba sa 24 ang franchise-record home winning streak ng Jazz na umangat sa 40-13 win-loss slate at hinila ang biktima sa 22-31.

Kinumpleto ni Mitchell ang 18th 30-point game ngayong season. Ginasolinahan ng kanyang penetration sa lane ang 19-4 run ng Utah sa fourth.

Umiskor si Mitchell ng 41, 37 at 42 sa huling tatlong laro. Si Karl Malone lang ang tumipa ng 35 o higit pa sa loob ng tatlong sunod na laro noong ‘90s. (Vladi Eduarte)