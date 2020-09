Misyon ni Gierran! PhilHealth kurakot ikulong

INIUTOS ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bagong talagang Presidente ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na si dating National Bureau of Investigation (NBI) director Dante Gierran na gugulin ang susunod na dalawang taon para labanan ang korapsiyon ahensya.

Iginiit din ni Duterte na hanapin, ipakulong ang mga mapapatunayang nangurakot sa pera ng ahensiya.

Kailangan aniyang may makitang makulong para hindi pamarisan ng ibang mga opisyal sa gobyerno.

Kasabay nito ay inatasan ni Duterte na balasahin ang lahat ng opisyal ng PhilHealth sa loob ng tatlong araw.

Ito ang marching order ng Pangulo matapos ipakilala sa kanyang mensahe sa bayan nitong Lunes ng gabi si dating Gierran.

Sinabi ng Pangulo na gaya ng naging utos nito noon sa mga pinuno ng NBI at Bureau of Customs, nais nitong magpatupad si Gierran ng reshuffle sa lahat ng regional offices ng PhilHealth sa loob ng tatlong araw.

Kapag aniya ayaw magpa-reshuffle, agad isumite sa kanya ang pangalan ng mga ito para mapadalhan ng memorandum at mag-report sa Malacañang.

“Sabi ko sa kanya, I want to see a reshuffle of the different regional offices within the next two or three days,” anang Pangulo.

“Si Gierran is a lawyer and accountant. So the next two years will be devoted to fight against corruption. Maghanap kayo ng mapakulong natin,”dagdag ng Pangulo.

Lahat aniya ng regional vice president ng PhilHealth ay balasahin kahit pa nagtatrabaho o nakakapantay ng mga ilang matitinong opisyal.

Naniniwala si Pangulong Duterte na kapag matagal na ang isang opisyal sa kanyang puwesto ay tiyak na kabisado na ang pasikot-sikot sa sistema na susi ng tukso para gumawa ng hindi tama.Aileen Taliping)