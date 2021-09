Misteryosong eroplano naispatan sa Pangasinan

Naharang ng dalawang FA-50 jet ng Philippine Air Force (PAF) ang “unknown aircraft” na patungo sa airspace ng bansa, umaga noong September 3.

Sa inilabas na pahayag nitong Sabado, sinabi ng PAF na naispatan ng Philippine Defense Control Center ang parating na “unknown aircraft” sa loob ng Philippine Air Defense Identification Zone, humigit-kumulang 120 nautical miles hilagang-kanluran ng Bolinao, Pangasinan.

Kinategorya umano ito ng Civil Aviation Authority of the Philippines bilang “unknown track of interest”.

Naglabas ang PAF ng “scramble” order sa dalawa nilang FA-50 jet at pinaharang ito para sa visual identification.

Dahil dito, napilitan ang “unknown aircraft” na magbago ng direksyon na patahak sana sa Philippine airspace.

“At about 4 minutes into the intercept, the unknown aircraft changed direction towards the north and increased its speed to 400 knots and headed away from the Philippine airspace,” pahayag ng PAF.

Ani PAF spokesperson Lt. Col Maynard Mariano, hindi natukoy kung sibilyan o military ang “unknown aircraft” dahil dali-dali itong lumayo sa airspace at hindi rin umano ito sumasagot sa radyo. (Kiko Cueto/IS)