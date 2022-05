Mister sinapak ka-FB ni misis, kalaboso

Kalaboso ang isang mister matapos nitong sugurin at sapakin ang lalaking nakita niyang ka-FB live ng kanyang misis habang nag-iinuman sa restaurant sa Quezon City noong Linggo ng gabi.

Mga kasong serious physical injuries at grave threat ang nakaumang sa suspek na si Noel Espeso Agrava, 32-anyos, laboratory aide at residente ng Employees Village A dahil sa tinamong sugat sa ilong ng biktimang si Christian Albaniel Soleta, 28-anyos, binata, ng No. 68 A Ocampo St. pawang ng Brgy. UP Campus, Quezon City mula sa pinakawalan nitong suntok sa kanyang mukha.

Sa report ng Anonas Police Station (PS-9), napanood umano ng suspek ang FB live ng biktima kasama ang kanyang misis at iba pang kaibigan na nag-iinuman sa Senties Food Trip Haws sa No. 11 Salvador St., Brgy. Krus na Ligas bandang alas-10:00 ng gabi.

Nakaramdam ng selos ang suspek kaya sumugod ito sa restaurant, kinompronta ang biktima at saka ito sinuntok sa mukha. Nagpakawala pa umano ito ng bantang “Antayin mo ako, babarilin kita.”

Nang makaalis ang suspek, nagsumbong ang biktima sa PS-9 at agad naman naaresto itong naaresto nina P/Cpl. Richard Joson at Rommel Zuñiga. (Dolly Cabreza)